Allegri: “Lo scudetto oramai è andato. L’Inter è a 9 punti e c’è il Napoli avanti”

A Dazn: "Poi il calcio è fatto di queste situazioni dove noi abbiamo peccato. Dovevamo essere più incisivi e precisi"

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli

C’era la sensazione che questa partita si potesse decidere con un episodio.

“È stata una gara dove ci sono state poche occasioni, sono stati bravi loro in quell’occasione. Poi avevamo avuto occasioni anche noi in cui bisognava essere più veloci a tirare in porta”

Come hai scelto gli attaccanti stasera?

“Innanzitutto hanno fatto una buona partita, poi in alcune situazioni bisognava fare gol. Poi il calcio è fatto di queste situazioni dove noi abbiamo peccato. Sapevamo che loro erano molto bravi in velocità”.

Hai qualche rimpianto?

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato la scelta e tecnicamente, nel calcio se negli ultimi 20 metri fai la scelta giusta e sei preciso hai più occasione per fare gol. Dobbiamo restare tranquilli perché abbiamo ancora delle partite per ottenre quello che vogliamo”

Il 4-3-3 si potrà vedere dall’inizio?

“È una soluzione che possiamo vedere dla primo minuto ma dipende dalla condizione. Pulisic torna dalla Nazionale ed è stanco. Leao è stato 12 giorni fermo e quindi partire con i tre davanti potevamo farlo magari prima, però ho preferito portarla un po’ avanti così. Purtroppo Rafa quest’anno è partito molto bene poi ha avuto degli infortuni”

Come è cambiata la corsa Champions e scudetto?

“La corsa scudetto che ora mai abbiamo dato, però tutto può succedere, però pensiamo all’Udinese. Bisogna rimanere sereni perché per adesso siamo dentro il nostro obiettivo.