Allegri: “Bisogna guardarsi indietro da tutte le squadre, stasera era importante fare risultato”

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri al termine della gara contro il Napoli, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza

Napoli-Milan 1-0, Allegri in conferenza

“Che la partita potesse essere bloccata lo immaginavo, il Napoli concede poco e si scatena in velocità: potevamo difendere meglio sul tiro di Spinazzola del primo tempo, poi abbiamo perso una palla e sono ripartiti a campo aperto. Nel secondo tempo sono successe cose simili, bravi loro a portarsi l’episodio dalla loro parte.

Bisogna guardarsi indietro da tutte le squadre, stasera era importante fare risultato perché ci consentiva di rimanere secondi: non dobbiamo perdere la serenità, mancano sette partite e bisogna fare i punti per andare in Champions League.

I giocatori che ho messo in campo? “Fullkrug e Nkunku hanno fatto bene, Pulisic era in Nazionale e Leao per 12 giorni è stato fermo per un problema al pube e due mezzi allenamenti. I giocatori non sono macchine, Rafa dopo un inizio di preparazione buono è stato tormentato dagli infortuni. Ora bisogna lavorare bene perchè sabato c’è una partita importante e serve essere sereni. Sabato non finisce il campionato”.

Ha vinto chi ci ha creduto di più? “C’è stato un cross con una mezza deviazione ed il gol, è stato un episodio. Sono partite che vinci se l’episodio è a tuo favore, poi noi potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo sbagliato negli ultimi 25-30 metri. Siamo stati imprecisi”