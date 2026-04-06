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Allegri: “Bisogna guardarsi indietro da tutte le squadre, stasera era importante fare risultato”

In conferenza: "Che la partita potesse essere bloccata lo immaginavo, il Napoli concede poco e si scatena in velocità"

Allegri Milan inter

AC Milan's Italian coach Massimiliano Allegri reacts during the Italian Serie A football match between AC Milan and Fiorentina at San Siro stadium in Milan, northern Italy, on October 19, 2025. (Photo by Stefano RELLANDINI / AFP)

L’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri al termine della gara contro il Napoli, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza

Napoli-Milan 1-0, Allegri in conferenza

Che la partita potesse essere bloccata lo immaginavo, il Napoli concede poco e si scatena in velocità: potevamo difendere meglio sul tiro di Spinazzola del primo tempo, poi abbiamo perso una palla e sono ripartiti a campo aperto. Nel secondo tempo sono successe cose simili, bravi loro a portarsi l’episodio dalla loro parte.

Bisogna guardarsi indietro da tutte le squadre, stasera era importante fare risultato perché ci consentiva di rimanere secondi: non dobbiamo perdere la serenità, mancano sette partite e bisogna fare i punti per andare in Champions League.

I giocatori che ho messo in campo? “Fullkrug e Nkunku hanno fatto bene, Pulisic era in Nazionale e Leao per 12 giorni è stato fermo per un problema al pube e due mezzi allenamenti. I giocatori non sono macchine, Rafa dopo un inizio di preparazione buono è stato tormentato dagli infortuni. Ora bisogna lavorare bene perchè sabato c’è una partita importante e serve essere sereni. Sabato non finisce il campionato”.

Ha vinto chi ci ha creduto di più? “C’è stato un cross con una mezza deviazione ed il gol, è stato un episodio. Sono partite che vinci se l’episodio è a tuo favore, poi noi potevamo fare meglio nel primo tempo, abbiamo sbagliato negli ultimi 25-30 metri. Siamo stati imprecisi”

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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