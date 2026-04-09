Aldo Serena: “Conte è una miniera di idee e un bravo ct”

Aldo Serena ha parlato del campionato di Serie A che sta volgendo al termine e del Napoli di Conte che potrebbe provare la rimonta sull’Inter; tra le due squadre distano sette punti. Difficile ci sarà un recupero in sette partite, ma non impossibile.

Di seguito, alcuni estratti dalla sua intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’intervista ad Aldo Serena

Chivu promosso all’Inter?

“Chivu veniva da qualche mese nel Parma ed è arrivato all’Inter che doveva rinascere dalle ceneri della finale di Monaco. È stato bravo, ha avuto capacità di dialogo e ha capito presto che le sue idee non potevano essere applicate nel gruppo. Ha combinato le sue idee con l’eredità di Inzaghi. Più pressione alta coordinata, palla rubata al limite… Vedremo il vero Chivu la prossima stagione se la campagna acquisti sarà in sintonia con le sue idee“.

Il Napoli sembra abdicare: gli infortuni sono alibi?

“Sono stati troppi e hanno coinvolto giocatori determinanti. Però, quando vinci lo scudetto in un stagione in cui tutto si combina alla perfezione, a volte succede che l’anno dopo certe situazioni non si ripetano. Ci sono passato anch’io. Pensi di fare tutto come prima, ma non ti accorgi che forse non c’è la stessa intensità“.

Conte ha mostrato una varietà tattica impressionante…

“Conte è una miniera di idee, uno studioso del calcio: sperimenta quando c’è necessità e anche quando pensa che ci sia uno dei suoi che merita di giocare. Posso dirlo? È un bravo ct. Non sono tutti adatti a fare sia il selezionatore sia l’allenatore, c’è chi ha bisogno del campo quotidiano: lui può fare tutto“.

Scudetto all’Inter?

“Al 90 per cento. Lascio un 10 a Napoli perché nel calcio tutto può succedere. La Roma un anno perse con il Lecce già retrocesso…“.