Villa Tevez tra piscine, castelli gonfiabili e il biliardino a forma di Bombonera sembra Disneyland

Carlos Tevez non bada a spese. L’ex attaccante e ora tecnico del Talleres ha aperto le porte della sua mega-villa a San Isidro per un tour con Patrice Evra e Park Ji-Sung, e le immagini lasciano senza fiato. Tra vialetti perfetti, auto di lusso parcheggiate ovunque e interni da reggia, si capisce subito che qui non si parla di “casa normale”.

All’interno, marmo pregiato, stanze arredate con gusto e un vero e proprio “tunnel della fama” con murales e maglie di tutte le squadre in cui ha giocato. Trofei, coppe e cimeli brillano su mensole impeccabili, mentre l’occhio cade sul biliardino personalizzato a forma della Bombonera.

Ma è fuori che la villa diventa quasi comica: piscine, castelli gonfiabili, scivoli, fontane e mini-bar danno al tutto un’aria da parco a tema.

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Evra commenta: “Sembra Disneyland”.

Difficile non pensare che i soldi guadagnati in Cina e altrove abbiano davvero trovato casa… nel senso più letterale del termine.

Tevez ha trasformato la residenza in una miscela di lusso, ironia e culto del sé, regalando a tutti noi uno spettacolo da video virale e a Evra un po’ di sana invidia.