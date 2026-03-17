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Villa Tevez tra piscine, castelli gonfiabili e il biliardino a forma di Bombonera sembra Disneyland

Carlos Tevez mostra a Evra la sua villa da sogno. Piscine, murales e trofei, la residenza sembra più un parco giochi che una casa normale.

Tevez

Argentine footballer and new coach of Argentina's Rosario Central football team Carlos Tevez gestures during his presentation, at the Gigante de Arroyito stadium, in Rosario, Santa Fe province, Argentina, on June 21, 2022. (Photo by STRINGER / AFP)

Carlos Tevez non bada a spese. L’ex attaccante e ora tecnico del Talleres ha aperto le porte della sua mega-villa a San Isidro per un tour con Patrice Evra e Park Ji-Sung, e le immagini lasciano senza fiato. Tra vialetti perfetti, auto di lusso parcheggiate ovunque e interni da reggia, si capisce subito che qui non si parla di “casa normale”.

All’interno, marmo pregiato, stanze arredate con gusto e un vero e proprio “tunnel della fama” con murales e maglie di tutte le squadre in cui ha giocato. Trofei, coppe e cimeli brillano su mensole impeccabili, mentre l’occhio cade sul biliardino personalizzato a forma della Bombonera.

Ma è fuori che la villa diventa quasi comica: piscine, castelli gonfiabili, scivoli, fontane e mini-bar danno al tutto un’aria da parco a tema.

Evra commenta: “Sembra Disneyland”.

Difficile non pensare che i soldi guadagnati in Cina e altrove abbiano davvero trovato casa… nel senso più letterale del termine.

Tevez ha trasformato la residenza in una miscela di lusso, ironia e culto del sé, regalando a tutti noi uno spettacolo da video virale e a Evra un po’ di sana invidia.

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