Verstappen contro il nuovo regolamento tecnico: “Se a qualcuno piacciono queste gare, non sa cosa sia l’automobilismo”

Max Verstappen, al termine del Gran Premio di Formula 1 di Shanghai, ha fatto polemica sull’attuale regolamento tecnico. Il pilota Red Bull è uscito al 45esimo giro dalla gara.

Le critiche di Verstappen verso il nuovo regolamento

Ai media presenti in pista, ha dichiarato:

“Se a qualcuno piace questo, allora non sa davvero cosa sia l’automobilismo. Regolamento terribile? È il peggiore in assoluto. Questo non è automobilismo. Fai un sorpasso netto, poi ti si scarica la batteria nel rettilineo successivo, poi fai di nuovo un sorpasso netto. C’è a chi piace così perché ci sono battaglie per la vittoria? Ma sono solo Kimi Antonelli o George Russell a vincere. E non c’è davvero una battaglia. Loro sono a miglia di distanza dal resto del gruppo. La Ferrari a volte ha buone partenze con cui passa avanti, ma poi bastano un paio di giri per sistemare tutto. Come ho detto, questo non ha nulla a che vedere con le gare; direi lo stesso se stessi vincendo io, perché mi interessa il prodotto. Per me è un lavoro“.

E ha aggiunto:

“Si può migliorare un po’, ma è fondamentalmente difettoso questo regolamento. La soluzione è reintrodurre i V8 il più prima possibile? Sì, ma non credo che succederà l’anno prossimo. Tutto questo è doloroso. Parlarne con Domenicali? Beh, bisogna stare un po’ attenti a come si dicono queste cose. Penso che capiscano il nostro punto di vista come piloti. Credo di parlare a nome della maggior parte dei piloti. Non credo che sia quello che piace ai veri appassionati di F1. Forse ad alcuni piace, ma non capiscono le corse. Speriamo di poterci liberare di questa situazione il prima possibile“.