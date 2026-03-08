Vergara, l’infiammazione gli dà molto fastidio, ma si attendono degli esami di domani (Cormezz)

Non arrivano buone notizie dall’infermeria del Napoli dopo l’ultima gara. Oltre ai diversi giocatori già ai box, si ferma anche Vergara, costretto ad uscire a fine primo tempo per un problema al piede che sarà valutato nei prossimi giorni. Le prime indiscrezioni parlano di fascite plantare, mentre lunedì l’attaccante si sottoporrà agli esami per chiarire l’entità dell’infortunio.

Ecco cosa scrive il Corriere del Mezzogiorno:

“L’attaccante di Frattamaggiore è stato costretto a fermarsi a fine primo tempo ed è stato sostituito con Anguissa. Le prime indiscrezioni, visto che non c’è ancora un bollettino medico, parlano di fascite plantare. L’infiammazione dà molto fastidio al calciatore.

Lunedì effettuerà gli esami per capire l’entità dell’infortunio e se occorrerà riposo o altro per curarlo”.

Al momento, oltre a lui, sono ai box Lobotka, McTominay, Di Lorenzo, Rrahmani e Neres, ma i primi tre che potrebbero tornare ad allenarsi a stretto giro. Per lo slovacco Conte può stare comunque tranquillo, scrive il quotidiano sottolineando la bella prestazione di Gilmour:

“Venerdì sera è tornato a brillare, invece, Gilmour Contro il Torino ha disputato una partita intera, senza sbavature in cabina di regia. Conte ha definito la sua prestazione “magistrale” e in effetti ha mostrato tutto il suo repertorio fatto di recupero palla e verticalizzazioni immediata. Una visione di gioco non comune”.