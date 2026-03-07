Vergara ha la fascite plantare, lunedì gli esami: si spera abbia solo un’infiammazione (Sky Sport)

Francesco Modugno a Sky Sport ha parlato di Vergara che ieri sera è uscito alla fine del primo tempo per un dolore alla pianta del piede.

Modugno ha detti: “ha la fascite plantare. Lunedì farà i controlli. Si tratta del legamento che collega il tallone al dito del piede. Si va dall’infiammazione ad altre cose che gli esami – si spera – dovrebbero scongiurare”.

Per l’intelligenza artificiale, “la fascite plantare è l’infiammazione della fascia fibrosa sotto il piede che collega il tallone alle dita, causando un dolore acuto, spesso di tipo urente, tipicamente localizzato al tallone e più intenso al mattino. È comune tra sportivi (corsa) e persone in sovrappeso. Il trattamento prevede riposo, ghiaccio, allungamento, uso di plantari e antinfiammatori”.