Valverde in rotta di collisione con Xabi Alonso: sulle sue tracce spunta lo United

Lo riporta il Mirror in esclusiva. I dirigenti del Real hanno chiarito che, se Valverde vuole andarsene, il suo prezzo sarà di 100 milioni di sterline

Valverde vinicius

Madrid (Spagna) 09/04/2024 - Champions League / Real Madrid-Manchester City / foto Imago/Image Sport nella foto: Federico Valverde ONLY ITALY

Il futuro di Federico Valverde al Real Madrid è in bilico dopo tensioni con l’allenatore Xabi Alonso. Il Manchester United si è inserito con forza sul centrocampista uruguaiano. Ne parla in esclusiva il Mirror.

Valverde in rotta con il Real Madrid: i dettagli

Ecco cosa scrive il Mirror:

“Valverde è emerso come un obiettivo a sorpresa per lo United. Il futuro al Real di Valverde è seriamente in dubbio a seguito di una lite con  Xabi Alonso. L’uruguaiano è uno dei diversi giocatori del Real che si dice non siano soddisfatti dello stile di gestione di Alonso. Valverde è sotto contratto fino al 2029, ma sta considerando di lasciare i giganti spagnoli a meno che il suo rapporto con Alonso non migliori. Lo United è uno dei diversi club che tengono sotto stretto controllo la situazione.”

