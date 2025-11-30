Valverde in rotta di collisione con Xabi Alonso: sulle sue tracce spunta lo United

Il futuro di Federico Valverde al Real Madrid è in bilico dopo tensioni con l’allenatore Xabi Alonso. Il Manchester United si è inserito con forza sul centrocampista uruguaiano. Ne parla in esclusiva il Mirror.

Valverde in rotta con il Real Madrid: i dettagli

Ecco cosa scrive il Mirror:

“Valverde è emerso come un obiettivo a sorpresa per lo United. Il futuro al Real di Valverde è seriamente in dubbio a seguito di una lite con Xabi Alonso. L’uruguaiano è uno dei diversi giocatori del Real che si dice non siano soddisfatti dello stile di gestione di Alonso. Valverde è sotto contratto fino al 2029, ma sta considerando di lasciare i giganti spagnoli a meno che il suo rapporto con Alonso non migliori. Lo United è uno dei diversi club che tengono sotto stretto controllo la situazione.”