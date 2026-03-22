Tudor ora potrebbe essere davvero esonerato, il Tottenham perde lo scontro salvezza 3-0 col Forest (Telegraph)

Il Tottenham di Igor Tudor è a un punto dalla zona retrocessione, dopo la sconfitta per 3-0 in casa nello scontro diretto col Nottingham Forest. Da quando il tecnico è sulla panchina degli Spurs (metà febbraio), ha conquistato un solo punto, nel pareggio col Liverpool.

Il Telegraph scrive:

Nel primo tempo, gli Spurs hanno avuto il 52% di possesso palla e cinque tiri totali, di cui uno nello specchio della porta, mentre il Forest tre tiri in porta. Per gran parte del primo tempo è sembrato che fosse la squadra di Tudor ad avere il controllo, soprattutto per il numero di calci piazzati ottenuti. Il Forest ha gestito molto bene i minuti finali della partita, mentre gli Spurs sembrano ormai rassegnati al fatto che allungano a 13 partite la loro serie senza vittorie in campionato. I tifosi di casa hanno fischiato la squadra a fine gara.

Il Tottenham si trova ad affrontare una decisione cruciale sul futuro dell’allenatore Igor Tudor, mentre la stagione del club sprofonda sempre più nella crisi. La posizione di Tudor è tornata in forte bilico dopo che i recenti segnali incoraggianti si sono dissolti contro il Nottingham Forest. Gli Spurs non hanno ancora vinto in Premier League quest’anno e la dirigenza del club deve ora decidere se un ulteriore cambio in panchina possa salvarli da una retrocessione disastrosa. Il Forest ha effettuato tre cambi in panchina in questa stagione e, sebbene ciò abbia attirato molte critiche, questa è stata una vittoria enorme per Vítor Pereira.