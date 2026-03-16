Si sta svegliando il Tottenham, contro il Liverpool la miglior prestazione della gestione Tudor (Athletic)

È finita 1-1 ad Anfield e domenica prossima lo scontro salvezza contro il Forest per gli Spurs. Il Liverpool spreca e gioca col fuoco, cadendo al 90esimo come spesso è accaduto.

Il Tottenham ha pareggiato al 90esimo 1-1 contro il Liverpool ad Anfield, conquistando dunque il primo punto in Premier della gestione Igor Tudor.

Athletic scrive sulla lenta risalita degli Spurs e la crisi dei Reds di Arne Slot, fuori dalla zona Champions:

Un gol tardivo di Richarlison ha regalato al Tottenham un punto vitale nella lotta per non retrocedere e ha lasciato il Liverpool perplesso dopo una prestazione disordinata. Szoboszlai aveva portato in vantaggio la squadra di Slot nel primo tempo su punizione. Dopo quel momento, però, i padroni di casa sono calati, producendo poco di significativo nonostante un impressionante primo esordio da titolare per il 17enne Rio Ngumoha. Il Tottenham ha offerto la migliore prestazione dell’era Igor Tudor. In un’altra giornata il margine di vittoria per la squadra di casa avrebbe potuto essere più ampio, con il Tottenham — come spesso accaduto in questa stagione — troppo facile da superare nel primo tempo. Ora gli Spurs devono trasformare la grinta e la determinazione mostrate ad Anfield in risultati concreti, in quella che sarà una vera e propria sfida salvezza domenica prossima col Nottingham Forest.

Questo è stato un risultato che riassume perfettamente la stagione del Liverpool. Un’altra giornata di occasioni sprecate e un altro gol subito nel finale a causa di una difesa pessima. Per gran parte del secondo tempo il Liverpool ha giocato con il fuoco, permettendo alla partita di trasformarsi in un continuo botta e risposta, e alla fine ha ottenuto ciò che meritava concedendo il pareggio nel finale. È stata una prestazione confusa, poco convincente, e l’ennesima giornata in cui il Liverpool non è riuscito a battere una delle squadre peggiori del campionato in questo momento.