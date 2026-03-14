Tudor: “Kinsky rigiocherà ancora e avrà una bella carriera, ne sono sicuro”

In conferenza stampa: "Quello che gli è successo è molto raro. Nel corso della sua carriera ci saranno altri errori. Ma penso che abbia la forza e le qualità necessarie per superarli".

Un eccesso di ottimismo può nascondere una menzogna? In ogni caso, Igor Tudor non ha voluto accusare Antonin Kinsky, il suo portiere che recentemente ha fatto parlare di sé.

Ricapitoliamo i fatti: titolare a sorpresa con il Tottenham contro l’Atlético Madrid negli ottavi di finale di andata di Champions League, l’abituale numero 2 degli Spurs è uscito dopo un quarto d’ora abbondante di gioco, avendo subito tre gol e commesso due enormi errori. Alla fine, il club inglese ha perso 5-2. Ecco cosa ha detto Tudor:

“Rigiocherà in questa stagione, ne sono certo. È tornato il giorno dopo la partita e si è mostrato molto bravo in allenamento, molto positivo”, ha assicurato l’allenatore croato in conferenza stampa. “Quello che gli è successo è molto raro, probabilmente era la prima e ultima volta che vedevo una cosa simile nella mia vita, ma può succedere. Nel corso della sua carriera ci saranno altri errori. Ma penso che abbia la forza e le qualità necessarie per superarli, e che una carriera molto bella lo attenda.”

Ma ci si può chiedere: sarà la carriera ad attendere il portiere, o il portiere ad attendere una carriera?