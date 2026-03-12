La lettera aperta del Times a Kinsky: “Non lasciare che quei 17 minuti ti definiscano”

"Sei un calciatore straordinario. Hai disputato decine di partite fantastiche e centinaia di partite senza subire gol. Niente di tutto ciò è cambiato"

Matthew Syed – uno dei principali editorialisti del Times, ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney. Tennistavolo. E scrive che lui, una umiliazione come quella subita da Kinsky (per opera di Tudor), l’ha subita. Ci è passato. Sa cosa si prova, insomma. E gli scrive dunque una lettera aperta che comincia proprio così: “Caro Antonin, non mi conosci e probabilmente non hai mai sentito parlare di me, quindi potrebbe sembrare un po’ presuntuoso, o forse semplicemente pomposo, scriverti una lettera aperta”.

Syed ricorda la sua esperienza: “Sono stato umiliato nella partita più importante della mia carriera. Sì, era uno sport molto più piccolo: il tennistavolo. Sì, c’erano meno persone a guardare. Ma quando ho perso 21-2 alle Olimpiadi del 2000 a Sydney – la prima volta che ho giocato in diretta su BBC1 – volevo che il pavimento mi inghiottisse. Ero soffocato. Il mio cervello sembrava essersi congelato. Non riuscivo a vedere bene, come se fossi circondato dalla nebbia. Continuavo a pensare alla mia famiglia, ai miei amici, a tutte le persone che contavano per me, che mi guardavano da casa. Sono tornato nel Regno Unito dall’Australia con il primo volo disponibile e mi sono nascosto. Sentivo di averli delusi tutti. Circa una settimana dopo, ricevetti una chiamata dal mio primo allenatore, Pete. Era stato il mentore che mi aveva cresciuto da bambino, le cui parole mi avevano guidato, che aveva considerato il tennistavolo non un fine in sé, ma un mezzo per impartirmi lezioni di vita. “Ho guardato la partita”, disse con una risatina dopo qualche minuto. “È stato un incubo. Sei crollato. Ma ora hai una scelta. Ed è la scelta più importante che farai mai. Lascerai che una brutta partita definisca chi sei?””.

Continua: “Sei un calciatore straordinario. Hai disputato decine di partite fantastiche e centinaia di partite senza subire gol. Non ho potuto fare a meno di notare che sei descritto come un compagno di squadra e un collega brillante. Niente di tutto ciò è cambiato ieri sera. Qualche decennio dopo aver sbagliato un putt da 45 cm per vincere l’Open di golf, a Doug Sanders è stato chiesto se avesse mai pensato a quel momento. Ha risposto: “Solo circa ogni cinque minuti”. Ma Pete ha ragione: non deve essere per forza così. Hai avuto 17 minuti pessimi, ma ora hai una scelta. Lascerai che una brutta partita ti definisca?”.