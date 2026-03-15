Talenti italiani che brillano altrove, Reggiani (2008) segna il 2-0 del Dortmund contro l’Ausburg – VIDEO

Il difensore è cresciuto nel vivaio del Sassuolo, poi ceduto in Germania nel 2024. La Bild gli ha dato voto 9: "L’esultanza dopo il gol è pura gioia. Il talento italiano era stato preferito a sorpresa a Süle".

Il Borussia Dortmund ha vinto contro l’Augsburg 2-0 e la seconda rete è stata realizzata da Luca Reggiani, difensore italiano classe 2008, cresciuto nel vivaio del Sassuolo e trasferitosi in Germania nel 2024.

“Si è messo in luce un giocatore che forse in molti non si aspettavano” titola la Bild, che gli ha dato voto 2 (nel sistema di valutazione italiano è un 9), motivando:

“Prima partita di campionato da titolare e subito in gol. Segna di testa sul corner battuto da Julian Ryerson. L’esultanza dopo il gol è pura gioia. Che storia incredibile. Questo è un giorno che non dimenticherà mai. Il talento italiano era stato preferito a sorpresa a Niklas Süle“.

Era alla sua quarta presenza in Bundesliga, ma nelle precedenti tre era sempre subentrato.