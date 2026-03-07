Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni: finisce 23-18 per gli Azzurri

Il sorpasso è arrivato grazie alla meta di Marin al 72′, mentre l’Olimpico è andato in delirio al 73′ con la trasformazione di Garbisi. Il Times: "Tutti saltano, anche l'Olimpico"

Nel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia. Oggi, nella 4 giornata del sei nazioni, l’Italia ha sconfitto l’Inghilterra in uno sport dove mai era riuscita a primeggiare.

Italrugby, è storia: battuta l’Inghilterra

L’episodio cruciale è avvenuto al 64′, quando l’Inghilterra è rimasta in 13 per il giallo a Itoje. Il sorpasso è arrivato grazie alla meta di Marin al 72′, mentre l’Olimpico è andato in delirio al 73′ grazie alla trasformazione di Garbisi, che ha portato l’Italia in vantaggio con il punteggio di 23-18. Nonostante l’assedio finale dell’Inghilterra, gli azzurri sono riusciti a resistere e hanno battuto i maestri con lo stesso punteggio, 23-18.

Scrive Il Times:

Una vittoria strepitosa e sensazionale per l’Italia (scrive Will Kelleher). Lo Stadio Olimpico salta e rimbalza. La loro prima vittoria contro l’Inghilterra dopo trentadue tentativi. Che giornata storica per loro, e l’impero inglese di Steve Borthwick si sbriciola a Roma. La loro caduta è stata spettacolare. Ora verranno poste domande serie a lui, al suo team di gestione e ai giocatori.