Standing ovation per Rao al San Nicola di Bari, doppietta e assist per il talento in prestito dal Napoli
Il CorSport scrive del classe 2006 protagonista nella vittoria del Bari 4-1 contro la Reggiana. Ha segnato 5 reti da fine gennaio ad oggi.
Il Bari ieri ha vinto 4-1 contro la Reggiana; doppietta e un assist per Emanuele Rao, il classe 2006 in prestito dal Napoli.
Scrive il Corriere dello Sport:
Rao splendida doppietta, Bari a valanga. Arrembante, incontenibile, superiore e mai davvero in pericolo. Sblocca il match dopo 10 minuti Artioli, raddoppia Rao al quarto d’ora con un tocco di prima intenzione; ancora lui cala il tris dopo l’intervallo, con un rabbiosa conclusione su una corta respinta, poker servito in dodici minuti con Moncini. Moreno Longo si risolleva, si riporta in zona playout col gruppone che punta alla salvezza diretta. Applausi per il 19enne, 5 gol tutti con Moreno Longo, un bottino da standing ovation che ha fatto impazzire i tifosi.
Lo SHOW di EMANUELE RAO🌟 in Bari-Reggianapic.twitter.com/UV3ynE25aF
— Mario (@Mqryo) March 14, 2026