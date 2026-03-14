Stadio Maradona, il Comune incontrerà la Figc per approfondire il progetto di restyling (Gazzetta)

"L'incontro è previsto per la settimana prossima: pronti 200 milioni da investire. A bloccare la candidatura dell'impianto è la mancata convergenza di De Laurentiis. Il patron vuole costruire un proprio stadio"

Euro 2032 incombe e Napoli è ancora presa tra due fuochi: quello del Comune, che spinge per il restyling del Maradona, e quello di De Laurentiis, che vorrebbe costruire un impianto tutto suo. Ne parla Elisabetta Esposito sulla Gazzetta dello Sport.

Stadio Maradona, manca ancora la convergenza

Si legge sulla Gazzetta:

Al momento, a bloccare la reale candidabilità del Maradona è il mancato allineamento tra il Comune, che vuole il restyling dello stadio di Fuorigrotta, e il club di De Laurentiis, che punta a realizzarne uno proprio.

La prossima settimana il Comune sarà a Roma per un incontro tecnico in Figc per approfondire il suo progetto su cui è pronto a investire 200 milioni, ma serve la convergenza con De Laurentiis.

Speriamo che le parti in causa sappiano quello che stanno facendo: Napoli fuori da Euro 2032 sarebbe un qualcosa di imperdonabile e francamente incomprensibile.