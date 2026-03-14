Per Napoli-Lecce al Maradona ci sarà la famiglia del piccolo Domenico Caliendo

Domani pomeriggio per Napoli-Lecce in tribuna al Maradona ci sarà famiglia del piccolo Domenico Caliendo. Repubblica riporta oggi il bel gesto del club azzurro che prima dell’inizio gara vuole accendere i riflettori sulla fondazione dedicata al bambino.

“In tribuna ci sarà pure la famiglia del piccolo Domenico Caliendo – il bimbo di due anni e mezzo, scomparso a causa delle conseguenze di un trapianto di cuore con un organo danneggiato – e la loro presenza sarà l’occasione per accendere i riflettori sulla fondazione, il cui atto costitutivo è previsto mercoledì prossimo, che promuoverà iniziative nel nome di Domenico. Il Napoli è rimasto colpito dalla tragedia e ha subito manifestato la sua vicinanza ai familiari. La presenza al Maradona è un piccolo ma significativo gesto di sostegno da parte del club di De Laurentiis”.