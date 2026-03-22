Spalletti sbrocca: “Chi tira i rigori? Maremma impestata, ditecelo voi. Altrimenti facciamo un referendum”

In conferenza dopo Juventus-Sassuolo spiega quello che è successo. Ha anche le sue ragioni. Ma se il rigorista è Locatelli, ci sono molte possibilità che finisca com'è finita

Probabilmente le speranze di qualificazione in Champions si sono infrante tra le braccia di Muric che comodamente ha parato la mozzarella — scusate, ma chiamarlo rigore è troppo — tirata da Locatelli. In conferenza post-match, la domanda sul rigorista era inevitabile e Spalletti ne ha approfittato per fare un po’ di show.

Le parole di Spalletti

Yildiz era pronto per tirare il rigore, poi la scelta è ricaduta su Locatelli? L’avevate preparata così?

“Lo spiego volentieri io l’episodio del rigore, ma vediamo di fare una presentazione normale di quello che è l’episodio. Il rigorista chi è? L’altra volta mi avete domandato perché non l’ha battuto Locatelli, ma perché l’ha battuto un altro. L’ha battuto David perché l’ha battuto lui. L’ha battuto Yildiz perché. Ora lo si fa battere a Locatelli, perché l’ha battuto Locatelli?”

Maremma impestata, ditecelo voi come fare, ditecelo voi sennò si va in manicomio, si va tutti in manicomio.

Perché tirò Yildiz? Aveva il pallone in mano, capiterebbe anche a lei (al giornalista), se si ritrova il pallone in mano lo calcia pure lei. Pigliano il pallone perché è positivo che lo vogliano battere. Poi parlo con Locatelli che è venuto lì e mi dice: ‘Io lo tiro’. Dunque? Se tu lo vuoi battere, lo batti te, perché sei tu il rigorista. ‘Lo batto io’, bravo, vai e dì che te l’ho detto che devi batterlo te.

Altrimenti facciamo una cooperativa, un altro referendum su chi deve battere il rigore.”