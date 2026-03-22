Locatelli ha virtualmente regalato la Champions al Napoli: otto punti sul quinto posto a otto giornate dal termine

Il rigore regalato da Locatelli, un passaggio nelle mani del portiere del Sassuolo Muric, ha consegnato la Champions al Napoli. A Castel Volturno e nella sede romana di De Laurentiis sono cominciati i preparativi del grande incontro. Con otto punti di vantaggio sulla quinta – adesso c’è la Juventus e stasera potrebbe esserci anche la Roma – a otto giornate dal termine del campionato, è molto difficile che il Napoli perda la qualificazione per la prossima competizione europea. È un traguardo da non sottovalutare viste tutto quel che ha vissuto il Napoli in questa stagione. Che ha certamente una rosa da scudetto e forse anche da quarti di finale di Champions (dipende dal sorteggio) ma che ha dovuto attraversare strade tortuose e impervie con infortuni che si sono susseguiti e che hanno colpito i calciatori più rappresentativi.

È innegabile il ruolo decisivo del tecnico che a Napoli invece è ferocemente criticato come se fosse una palla al piede. La competenza del tifoso medio (spesso culturalmente molto preparato, non è questione di censo anzi) è risaputa. La qualificazione Champions a nostro avviso andrà festeggiata. È un traguardo importante, che certifica la solidità del club e della squadra. Che – non dimentichiamolo – prima del biennio Conte, era finito alla deriva in mare aperto.