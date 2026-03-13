Home » Approfondimenti » Media e social

Spalletti-Juve, un matrimonio che s’ha da fare: passi avanti nel percorso di rinnovo del tecnico (Repubblica)

"Il dubbio principale riguarda la durata del contratto (un anno con opzione per il secondo o direttamente due), ma non l'esito positivo delle discussioni"

Spalletti spallettiano

Mg Cremona 01/11/2025 - campionato di calcio serie A / Cremonese-Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Luciano Spalletti

Spalletti-Juve è un connubio destinato a durare sicuramente anche l’anno prossimo: ne parla Repubblica, edizione Torino.

Spalletti-Juve, avanti insieme

Riporta Repubblica Torino:

“La Juventus prepara la sfida di domani contro l’Udinese e registra i sostanziali passi avanti nel percorso di rinnovo del tecnico: il dubbio principale riguarda la durata del contratto (un anno con opzione per il secondo o direttamente due), ma non l’esito positivo delle discussioni tra le parti. Oggi non sarà in conferenza stampa, sostituito da Conceicao: non una novità, visto che nelle ultime settimane è toccato prima a Locatelli quindi a Kalulu, ma la semplice esigenza di non inflazionare la sua presenza.”

