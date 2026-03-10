Con David in panchina le capacità di gol della Juventus crescono del 700%, può lasciare a fine stagione

Tuttosport: nonostante Spalletti gli abbia dato fiducia, oggi il canadese ha il terrore di prendersi la scena. Il Lione sarebbe interessato a lui.

Jonathan David non segna da sei partite consecutive con la Juventus e sembra sia tornato quello di inizio stagione, poco incisivo e impaurito. Potrebbe lasciare il club a fine stagione, dopo che i bianconeri l’hanno preso a parametro zero dal Lille la scorsa estate.

Tuttosport scrive:

“Gli ha dato sempre fiducia. Lo ha protetto nel corso dei suoi lunghi digiuni. E pure di fronte alle ingenuità più clamorose. Nella testa di Spalletti, il gol col Sassuolo avrebbe permesso al canadese di riscrivere la sua storia alla Juventus. E, in effetti, così sembrava, dal momento che l’ex Lille sembrava aver tarato la mira alla luce dei guizzi con Cremonese, Napoli e Parma. Poi il dietrofront – l’ennesimo – all’insegna di errori tecnici grossolani sotto porta, fino ad arrivare all’ultimo stadio della crisi: la paura. Oggi, David ha il terrore di prendersi la scena. Di porre in essere scelti forti, anche egoistiche. Lo capisci dalla postura, da come orienta il corpo quando servito in area

di rigore: mai verso la porta avversaria, sempre di schiena, per passarla il più velocemente possibile al compagno più vicino.

Il risultato? La Juve, nell’ultimo mese, ha perso la spinta propulsiva che le aveva permesso di issarsi saldamente al terzo posto della classifica, mettendo una pezza qua e là grazie agli straordinari di interpreti che tutto sarebbero fuorché goleador: da McKennie a Koopmeiners, passando per Gatti, Cambiaso, Thuram e Locatelli… Ma il dato ancor più impressionante è che la Juve, quando rinuncia al canadese, riacquisisce pericolosità offensiva. Nelle ultime tre gare tra campionato e Champions, solo un gol segnato con David in campo, otto, invece, quando si è seduto in panchina; 2.68 la media di XG con il canadese, 5,41 senza. Quando il canadese si siede in panchina, la capacità realizzativa dei bianconeri cresce del 700%. Ipotesi più che concreta che vedrebbe David lasciare la Juventus al termine della stagione. Gli estimatori non mancano, a cominciare dal Lione di Fonseca”.