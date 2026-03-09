Sky, McTominay dovrebbe rientrare col Lecce

Per il momento c'è un agenda, relativamente al rientro in gruppo: così le intenzioni, d'intesa fra staff medico, Conte e il calciatore, con le sensazioni e le percezioni dei giorni scorsi inducono all'ottimismo.

L’inviato di Sky Francesco Modugno, nel corso di Sky Sport 24 ha perlato del recupero di Scott McTominay e di quando si potrebbe vedere in campo col Napoli

McTominay, i tempi di recupero

“Per il momento c’è un agenda, relativamente al rientro in gruppo: così le intenzioni, d’intesa fra staff medico, Conte e il calciatore, con le sensazioni e le percezioni dei giorni scorsi inducono all’ottimismo. Pienamente recuperato sì, di fatto, o quasi. Aumenterà i carichi di lavoro e cercherà ritmo e brillantezza. Son state tante cinque partite senza di lui. Col Lecce rientra McTominay e si potrebbero rivedere i Fab Four”.

