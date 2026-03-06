Aria di rinnovo per McTominay: i suoi agenti sono attesi in città nelle prossime settimane (Gazzetta)
"McTominay a Napoli sta da dio e il club ha già manifestato la volontà di allungare il contratto in scadenza nel 2028."
Ne scrive Repubblica Roma. A fare il nome di Gasp alla Juventus era stato proprio Giuntoli. Ultimamente il ds ex Juve è stato visto spesso a Roma. Tra Gasp e Massara non c'è feeling (eufemismo)
Buongiorno tornerà a fare il centrale per la prima volta dalla disastrosa trasferta di Genova. Un rischio? Forse. Anche perché Beukema era sembrato in crescita
È stato invitato dal Napoli, allo stadio saranno quasi in cinquantamila per l'anticipo contro la squadra granata
Il presidente tace. Tra gli argomenti sul tavolo, a fine stagione, non dovrebbe esserci la permanenza di Conte: sotto contratto fino al 2027. Ma sono i risultati a spostare gli equilibri
Fare bene al Toro potrebbe permettergli di trovare più facilmente un nuovo contratto a fine campionato, o convincere Urbano Cairo a confermarlo.
Repubblica: Rocchi aggredito a Carrara. Il professionismo costa 18 milioni, i club non vogliono pagare se devono continuare a non contare nulla
Antonio Conte cambia la difesa fuori Beukema, un destro, e dentro Olivera nel tris di centrali al fianco di Juan Jesus e Buongiorno. Tre sinistri naturali dietro e sei in totale in squadra: una scelta
Al Corsera: "Solo una volta mi ha detto bravo, a Genova, aveva giocato male ma il rigore ci fece vincere. Lui vuole vincere sempre. Dice sempre che nessuno ti regala nulla"
Nell'era della "digital fandom", il consumo dello sport non è più passivo ma mediato da interfacce, siano esse algoritmiche ma anche narrative. Il seminario a cura di Mario Piccirillo, con i docenti Luca Bifulco e Guido Fusco
Sky Sport: nelle scelte del ct potrebbe rientrare l'ex Psg, che non gioca in Nazionale da giugno 2023. In Qatar quest'anno 1 gol e 4 assist per lui.
Acquistato la scorsa estate dalla Spal, è un'ala sinistra classe 2006. È stato girato in prestito al Bari, finora 3 gol in Serie B per lui, l'ultimo ieri contro l'Empoli.
Su YouTube: "Il presidente gli chiederà degli infortuni e una spiegazione sul perché sta lottando per il quarto posto con tutti i soldi spesi in estate; Conte gli domanderà quanto vorrà spendere ancora".