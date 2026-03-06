Aria di rinnovo per McTominay: i suoi agenti sono attesi in città nelle prossime settimane (Gazzetta)

Sarà il perno su cui ripartire, il centro di gravità del Napoli per – speriamo – tanto tempo: non a caso, c’è aria di rinnovo per Scott McTominay. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport.

McTominay rinnova? I dettagli

Si legge sulla Gazzetta

Ma come sta Scott? L’infiammazione al gluteo accusata a Genova a inizio febbraio continua a tenerlo fuori, a non permettergli di forzare in allenamento. E con il Mondiale all’orizzonte diventa impensabile correre rischi proprio adesso.

Scott migliora, questo va detto. E c’è fiducia di poterlo rivedere tra i convocati già per il prossimo match contro il Lecce.

Intanto marzo diventa un mese molto importante anche per il suo futuro. McTominay a Napoli sta da dio e il club ha già manifestato la volontà di allungare il contratto in scadenza nel 2028. Nelle prossime settimane sono attesi in città gli agenti dello scozzese per cominciare a discutere del rinnovo.