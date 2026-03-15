Serie A, il Bologna ritrova la vittoria contro il Sassuolo: basta il gol di Dallinga. Il Cagliari cade a Pisa nonostante la superiorità numerica

La domenica pomeriggio della ventinovesima giornata di Serie A ci ha proposto Sassuolo‑Bologna e Pisa‑Cagliari. I rossoblù, prossimi avversari del Napoli, sono riusciti a perdere 3‑1 contro il Pisa nonostante la superiorità numerica dal 39′ del primo tempo (per i toscani era stato espulso Durosinmi). All’81′ il ritorno in parità: Obert viene espulso per somma di ammonizioni e salterà il match contro il Napoli.

Spostandoci in Emilia, il Sassuolo ritrova la vittoria dopo la clamorosa sconfitta contro il Verona e il pareggio in Europa League contro la Roma.

Sassuolo-Bologna, il report del match

Uomini di Italiano avanti già al 5′ minuto grazie al gol di Dallinga, che sfrutta il tiro‑cross di Odgaard. Il primo tempo si chiude così: i felsinei sono in vantaggio, ma sono costretti a rinunciare a De Silvestri, che si ferma dopo uno scatto. Nel secondo tempo è il Sassuolo a fare la partita, mentre il Bologna è impegnato a contarsi i feriti: botta al gluteo destro per Nikola Moro, che esce. E poi? Skorupski si fa male su un’uscita, toccandosi il flessore, ma decide di tenere botta e rimane in campo.

Finisce con una vittoria per i felsinei, che però dovranno fare i conti con tre assenze piuttosto pesanti.

Pisa-Cagliari, il report del match

Bel match quello tra Pisa e Cagliari, con i toscani che passano in vantaggio grazie al rigore trasformato da Moreo dopo 10 minuti. Al 39′ l’episodio che potrebbe decidere la partita: Durosinmi del Pisa viene espulso per fallo di reazione ai danni del simpatico Yerry Mina. Nonostante ciò, il Pisa nell’arco di due minuti chiude i conti: doppietta di Caracciolo al 52′ e al 54′.

Alla fine, all’83′, anche Obert viene espulso. Di conseguenza, il difensore salterà il match contro il Napoli di venerdì alle 18:30.