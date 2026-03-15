Il Napoli monitora Sogliano: il ds lascerà il Verona a fine stagione (Tmw)
"De Laurentiis lo stima da tempo. Su di lui anche il Torino, dove Cairo deciderà se confermare Petrachi oppure cambiare strada"
Il Napoli, secondo quanto riportato da Tmw, sarebbe ancora sulle tracce di Sean Sogliano. Il ds del Verona, infatti, lascerà i butei a fine stagione. I dettagli.
Napoli su Sogliano: i dettagli
Riporta Tmw:
Sean Sogliano saluterà l’Hellas Verona a fine stagione. La sconfitta di oggi al Bentegodi, zero a due contro il Genoa, suona come la fine di un ciclo che è durato anche più di quanto sperato, fra cessioni di altissimo livello e salvezze da miracolo puro. Nelle prossime due settimane è previsto un incontro formale tra Sogliano e la proprietà.
Non sarà trattativa, ma il prologo dell’addio. Rimarrà fino al termine della stagione, per onorare il proprio mandato. Poi il futuro, ben sapendo di non rimanere senza squadra: su di lui ci sono Napoli (De Laurentiis lo stima da tempo) e Torino, dove Cairo deciderà se confermare Petrachi (ha un’opzione per il rinnovo) oppure cambiare strada.