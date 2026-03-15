Il Napoli monitora Sogliano: il ds lascerà il Verona a fine stagione (Tmw)

Il Napoli, secondo quanto riportato da Tmw, sarebbe ancora sulle tracce di Sean Sogliano. Il ds del Verona, infatti, lascerà i butei a fine stagione. I dettagli.

Napoli su Sogliano: i dettagli

Riporta Tmw:

Sean Sogliano saluterà l’Hellas Verona a fine stagione. La sconfitta di oggi al Bentegodi, zero a due contro il Genoa, suona come la fine di un ciclo che è durato anche più di quanto sperato, fra cessioni di altissimo livello e salvezze da miracolo puro. Nelle prossime due settimane è previsto un incontro formale tra Sogliano e la proprietà.

Non sarà trattativa, ma il prologo dell’addio. Rimarrà fino al termine della stagione, per onorare il proprio mandato. Poi il futuro, ben sapendo di non rimanere senza squadra: su di lui ci sono Napoli (De Laurentiis lo stima da tempo) e Torino, dove Cairo deciderà se confermare Petrachi (ha un’opzione per il rinnovo) oppure cambiare strada.