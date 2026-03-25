Gattuso e il playoff Mondiale con l'Irlanda: "Sappiamo i loro punti di forza, da mesi ne parliamo al telefono, non abbiamo fatto solo cene."

“Dormo? Con qualche pillolina… Vista l’età, devo ringraziare il nostro staff, sennò alle 4 apro gli occhi e sembro un pipistrello”. Rino Gattuso sente arrivare il primo playoff Mondiale con l’Irlanda del Nord, con pochissima ansia. Aveva detto che questo è il momento di infondere alla squadra “leggerezza”, e quindi va in conferenza stampa e dice: “È la partita più importante della mia carriera”. E poi, non bastasse: “Sento di avere un Paese sulle spalle”. Leggerissimo, il ct.

“Sappiamo i loro punti di forza, da mesi ne parliamo al telefono, non abbiamo fatto solo cene. Evoluti come sono, i giocatori di oggi vedono partite online, sistemi tattici. Da due giorni facciamo sala video, la squadra sa che deve annusare il pericolo. L’Irlanda su ogni palla ci crederà fortemente”.

“In questi mesi tutti mi chiedono di portare la Nazionale al Mondiale”, dice poi a Sky. “All’interno della squadra c’è un umore positivo. Sono stati tre giorni belli, bellissima atmosfera. Domani sappiamo cosa ci giochiamo, ma ci arriviamo carichi, anche sentendo responsabilità e tensione. Si tratta di una partita che si giocherà di testa e di gamba. I nostri avversari faranno pochissime cose ma sanno come farle. Bisognerà essere bravi ed essere forti mentalmente, quindi riuscire a giocare in velocità e a portare i giocatori negli ultimi 16-20 metri”.