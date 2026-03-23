Chiesa dà forfait, i dieci piccoli italiani di Gattuso

Il ct della Nazionale italiana Gennaro Gattuso, in vista dei playoff per il Mondiale, non potrà contare su Federico Chiesa, che è stato il convocato “a sorpresa” ufficializzato nella giornata di venerdì. Per un problema fisico, l’esterno del Liverpool non riuscirà a disputare la partita contro l’Irlanda del Nord di giovedì 26 (e l’eventuale finale).

Al suo posto, Gattuso ha convocato Nicolò Cambiaghi del Bologna, che ha segnato il gol decisivo contro la Roma ai supplementari in Europa League per passare ai quarti di finale. Per lui, è la seconda chiamata in Nazionale; il ct lo aveva chiamato ad ottobre per le sfide vinte contro Estonia e Israele nelle qualificazioni ai Mondiali. Non è invece stato chiamato il collega di Cambiaghi in rossoblù, ovvero Federico Bernardeschi, nonostante la buona stagione che sta disputando a Bologna. Già Scamacca ha detto no per infortunio.

Inizia oggi a Coverciano il raduno della #Nazionale 🇮🇹 🔄 Chiesa lascia il ritiro per problemi fisici, al suo posto Gattuso convoca Cambiaghi

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Gli altri convocati sono i seguenti:

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).