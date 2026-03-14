Se batte il Lecce, Conte lo condanna alla retrocessione e non verrà mai perdonato dai salentini
Damascelli sul Giornale sottolinea che quella del tecnico del Napoli è forse la vera incognita e curiosità di questo week end di Serie A
Tony Damascelli sul Giornale ancora critico verso la Serie A, scrive che in un succulento week end di sport, con Galles-Italia di Rugby, la F1, Sinner e anche il Baseball, “la serie A eccita le cronache, la sua mediocrità, smascherata dai risultati in champions, resiste all’attacco critico”.
In tal senso c’è l’Inter che deve battere l’Atalanta, anche se non appare in un grande momento. Ma anche il Napoli che ha un impegno apparentemente agile contro il Lecce.
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“L’unico imprevisto riguarda Conte che potrebbe condannare il suo Lecce verso la retrocessione, evento che non gli verrebbe mai perdonato dal popolo salentino che già lo tiene in odio dal tempo del passaggio al Bari”.
Altra curiosità il ritorno dei tifosi laziali all’Olimpico “i tifosi contestatori hanno spiegato che si tratterà di una serata “una tantum” per omaggiare i fratelli rossoneri e fischiare Lotito”