Se batte il Lecce, Conte lo condanna alla retrocessione e non verrà mai perdonato dai salentini

Manna: “Senza Conte non saremmo terzi né avremmo vinto la Supercoppa. Stiamo pianificando insieme il futuro”

A SportMediaset: "McTominay è importante per noi. Ad oggi non abbiamo ricevuto offerte anche perché il calciatore non ha mai manifestato la volontà di cambiare aria. Var? Troppe cose sbagliate quest'anno, noi l'abbiamo toccato con mano"