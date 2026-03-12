I risultati delle italiane in coppa dovrebbero far riflettere chi continua a vendere pentole spacciandole per articoli preziosi

"I risultati di Napoli-Inter, Atalanta e Juventus sono il manifesto di una involuzione che non esclude i vertici federali e di lega la cui cifra internazionale è in linea con la modestia. I conti economici la confermano, quelli tecnici la smascherano.

Tony Damascelli sul Giornale fa i conti sul calcio italiano dopo le disfatte europee, ultima quella dell’Atalanta contro il Bayern

“I risultati delle quattro in coppa sono il manifesto di una involuzione che non esclude i vertici federali e di lega la cui cifra internazionale è in linea con la modestia. I conti economici la confermano, quelli tecnici la smascherano. Napoli-Inter-Juventus-Atalanta hanno realizzato 60 gol subendone 63, avvilenti le disfatte di Conte, trentesimo in classifica europea, di Palladino, a ventuno punti di ritardo in Serie A, uguale umiliazione per Spalletti, ancora incerto tra quarto e sesto posto, sull’Inter di Chivu poche parole, ha pensato di vincere per eredità ma la scuola norvegese aveva già dato dispiaceri agli azzurri e in campionato, pur concedendo 6 punti al Milan, nei due derby, lo tiene distante di 7, ribadendo la mediocrità generale”.

Risultati e numeri che secondo Damascelli “dovrebbero far riflettere chi continua a vendere pentole spacciandole per articoli preziosi”, il riferimento diretto è alle parole del presidente della Lega Serie A che ha detto “Rispetto ad altri campionati la Serie A si caratterizza come il più bello e incerto, da seguire con il ,fiato sospeso fino all’ultimo minuto”, ma i risultati parlano chiaro. Damascelli sottolinea che “il calcio non vive di rendita” e che “i numeri non sono aridi, testimoniano la modestia del football espresso dalle nostre squadre, la pesantissima sconfitta dell’Atalanta si è realizzata nello stesso stadio dove tra due settimane l’Italia giocherà il primo, si spera, spareggio contro l’Irlanda del Nord, un ostacolo che non è dello stesso livello, si usa dire, del Bayern, del Galatasaray, Del Bodo, del Psv, le avversarie che ci hanno cacciato dalla Champions ma la domanda è immediata: quanto vale l’Italia di Gattuso?”