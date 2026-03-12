Home » Approfondimenti » Media e social

I risultati delle italiane in coppa dovrebbero far riflettere chi continua a vendere pentole spacciandole per articoli preziosi

"I risultati di Napoli-Inter, Atalanta e Juventus sono il manifesto di una involuzione che non esclude i vertici federali e di lega la cui cifra internazionale è in linea con la modestia. I conti economici la confermano, quelli tecnici la smascherano.

Atalanta-Bayern 1-6

Atalanta's Dutch midfielder #15 Marten de Roon reacts during the UEFA Champions League last 16, first leg football match between Atalanta and Bayern Munich at the Gewiss stadium in Bergamo, on March 10, 2026. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Tony Damascelli sul Giornale fa i conti sul calcio italiano dopo le disfatte europee, ultima quella dell’Atalanta contro il Bayern

“I risultati delle quattro in coppa sono il manifesto di una involuzione che non esclude i vertici federali e di lega la cui cifra internazionale è in linea con la modestia. I conti economici la confermano, quelli tecnici la smascherano. Napoli-Inter-Juventus-Atalanta hanno realizzato 60 gol subendone 63, avvilenti le disfatte di Conte, trentesimo in classifica europea, di Palladino, a ventuno punti di ritardo in Serie A, uguale umiliazione per Spalletti, ancora incerto tra quarto e sesto posto, sull’Inter di Chivu poche parole, ha pensato di vincere per eredità ma la scuola norvegese aveva già dato dispiaceri agli azzurri e in campionato, pur concedendo 6 punti al Milan, nei due derby, lo tiene distante di 7, ribadendo la mediocrità generale”.

Leggi anche: Atalanta-Bayern 1-6, sembrava Feralpi Salò-Napoli

Risultati e numeri che secondo Damascelli “dovrebbero far riflettere chi continua a vendere pentole spacciandole per articoli preziosi”, il riferimento diretto è alle parole del presidente della Lega Serie A che ha detto “Rispetto ad altri campionati la Serie A si caratterizza come il più bello e incerto, da seguire con il ,fiato sospeso fino all’ultimo minuto”, ma i risultati parlano chiaro. Damascelli sottolinea che “il calcio non vive di rendita” e che “i numeri non sono aridi, testimoniano la modestia del football espresso dalle nostre squadre, la pesantissima sconfitta dell’Atalanta si è realizzata nello stesso stadio dove tra due settimane l’Italia giocherà il primo, si spera, spareggio contro l’Irlanda del Nord, un ostacolo che non è dello stesso livello, si usa dire, del Bayern, del Galatasaray, Del Bodo, del Psv, le avversarie che ci hanno cacciato dalla Champions ma la domanda è immediata: quanto vale l’Italia di Gattuso?”

Correlate