Finora titolare solo in Coppa Italia. Ha l’attitudine per l’uno contro uno. Lui, Hojlund e Alisson Santos: in tre fanno meno di settant’anni.

S’avanza Giovane in attacco per sostituire Vergara (Corrmezz)

Sul Corriere del Mezzogiorno, Ciro Troise scrive che sarebbe Giovane il favorito per un posto da titolare in attacco contro il Lecce. sarebbe lui il prescelto per sostituire Antonio Vergara che dovrà stare fuori almeno un mese e mezzo per la fasciate plantare.

L’attacco può sperimentare diverse soluzioni, il profilo in vantaggio per sostituire Vergara è Giovane, schierato finora dal primo minuto soltanto

contro il Como in Coppa Italia. Ha portato a casa finora solo 101 minuti e ha inciso da subentrante con gli assist per Alisson Santos e Lukaku contro

la Roma e il Verona.

Dalla panchina poi non mancherebbero le opzioni, Elmas, De Bruyne e anche McTominay possono stare sulla trequarti con le rispettive caratteristiche mentre Big Rom è l’alternativa da centravanti, sia per far coppia con Hojlund che per fargli tirare un po’ il fiato. Il Lecce di Di Francesco a sinistra spinge di più con Gallo e uno tra Banda e Sottil a ricercare l’uno contro uno, Conte potrebbe affidarsi come contromisura all’idea d’impegnare gli avversari con un profilo come Giovane che ha l’attitudine per l’uno contro uno. La meglio gioventù all’attacco, con Giovane, Hojlund e Alisson Santos, che in tre fanno meno di settant’anni.