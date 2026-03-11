Vergara ha cominciato subito l’iter riabilitativo perché spera di poter recuperare per la sosta delle nazionali

La speranza del calciatore del Napoli è recuperare dall’infortunio e di ricevere la convocazione dal ct Rino Gattuso

Antonio Vergara è consapevole dei problemi che questo stop possono causare al Napoli e a lui stesso. Si parla di due mesi di assenza dal campo per lui, che significherebbero poter tornare contro il Milan il 6 aprile. Ma, come scrive Tuttosport, il calciatore vorrebbe tentare di recuperare in tempo per la sosta delle Nazionali, sperando di strappare una convocazione a Gattuso

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine di Tuttosport per quanto riguarda il possibile ritorno in campo di Antonio Vergara:

“Ieri si è sottoposto agli esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital dai quali si è evidenziata una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Un danno più serio rispetto a quello che si era inizialmente paventato (semplice infiammazione), al punto che non è possibile stimare i tempi di recupero. Di certo il giovane talento napoletano dovrà saltare la gara di sabato contro il Lecce, ma anche quella di venerdì 20 marzo (ore 18.30) in casa del Cagliari.

Con una forte probabilità si può prevedere che il ritorno in campo di Vergara coinciderà con la supersfida della sera di Pasquetta al Maradona, il 6 aprile per il big match contro il Milan che vale per il secondo posto. Una partita che arriverà subito dopo la sosta per le nazionali, con la speranza da parte di Vergara di recuperare dall’infortunio e di ricevere la convocazione dal ct Rino Gattuso: anche per questa ragione ha già cominciato l’iter riabilitativo”.