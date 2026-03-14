Santos a caccia del record: può diventare il primo azzurro a segnare nelle prime tre partite casalinghe

I primi 2 gol sono arrivati contro Roma e Torino. Corsport: "L'obiettivo primario, firme a parte, sarà battere il Lecce. Ma vincere con un gol di Alisson, per il brasiliano, significherebbe perfezione. Nessuno, nell'era dei tre punti, ha mai segnato nelle prime 3 disputate al Maradona"

La partita di oggi potrebbe avere il sapore della storia per Alisson Santos: in caso di gol, sarebbe il primo calciatore azzurro ad andare a segno in ciascuna delle prime tre partite casalinghe nell’era dei tre punti. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli-Lecce, Alisson Santos per la storia

Si legge sul Corsport:

L’obiettivo primario, firme a parte, sarà come sempre la vittoria: il Napoli è terzo e in piena maratona Champions, forte di un vantaggio di cinque punti sulle quarte in classifica (Como e Roma) e a -4 dal Milan, secondo e atteso il 6 aprile al Maradona.

Battere il Lecce, insomma, avrebbe un significato collettivo molto importante. Ma batterlo con un gol di Alisson, per il brasiliano, significherebbe perfezione: diventare l’unico giocatore del club capace di andare a segno in ciascuna delle prime tre partite giocate in casa con la maglia azzurra nell’era dei tre punti, dal 1994-1995, sarebbe un risultato unico. Storico, appunto.