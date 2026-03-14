Anguissa dal primo minuto, l’ultima volta era stata a Bologna 117 giorni fa

Il ritorno di Anguissa titolare oggi alle 18 contro il Lecce. Il centrocampo è affidato a lui e Gilmour con Politano e Spinazzola ai lati. Panchina di extralusso con De Bruyne e McTominay.

Scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina:

In campo, invece, gli occhi dei tifosi saranno puntati su Frank Anguissa, pronto a rientrare dal primo minuto. È la novità più importante contro il Lecce. Il centrocampista è rientrato dopo 117 giorni e adesso indosserà nuovamente la maglia da titolare. Lo ha fatto l’ultima volta il 9 ottobre nella disfatta del Dall’Ara contro il Bologna prima di entrare in un tunnel lunghissimo a causa della lesione al bicipite femorale e dei problemi alla schiena che hanno rallentato il suo rientro. Agirà in coppia con Gilmour, confermato dopo la bella prova con i granata. Conte avrà finalmente due alternative di alto livello in mediana (non ce la fa Lobotka). Torna a disposizione Scott McTominay dopo più di un mese: si è fermato a Marassi contro il Genoa per un’infiammazione al tendine del gluteo destro, trattata con la massima cautela per evitare uno stop più lungo, McTominay si accomoderà in panchina e non è da escludere una staffetta proprio con Anguissa che sta ritrovando la migliore condizione.