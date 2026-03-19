Salvini: “Allegri sta facendo miracoli col Milan, la società non ha investito tutto quello che avrebbe potuto e dovuto”

Il Ministro delle infrastrutture e trasporti: "Felice per il derby, ma non ho mai pensato che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto. Va già bene così se torniamo in Champions".

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, tifoso rossonero, alla riapertura del ponte sul fiume Nure ha parlato della vittoria del Milan nel derby contro l’Inter e della società.

Le parole di Salvini riportate dall’Ansa:

“Sono stato felice per il derby, ma non ho mai pensato neanche per 20 secondi che avremmo potuto riaprire la corsa scudetto. Allegri sta facendo miracoli per la squadra che la società, non investendo tutto quello che avrebbe potuto e dovuto, gli ha messo a disposizione quindi va già bene così se torniamo in Champions. L’Inter è più forte, c’è poco da dire, la soddisfazione di averla battuta due volte però è una magra gioia“.