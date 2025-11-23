Allegri vince anche il derby, il suo Milan ha già battuto Roma, Napoli, Inter. Darà lezioni private di calcio

Fuoriclasse si nasce, buoni allenatori si diventa. Massimiliano Allegri è un fuoriclasse della panchina che in Italia è stato trattato da umarell i vecchietti che vanno a vedere i cantieri. Il suo Milan vince anche il derby. Uno a zero con gol di Pulisic, va da sé azione di ripartenza. Tiro di Saelemaekers, Sommers respinge sui piedi dello statunitense che segna. L’Inter ce l’ha l’occasione per pareggiare ma Calhanoglu tira il rigore debolmente. Lo sbaglia come lo sbagliò lo scorso anno contro il Napoli. Il Milan quest’anni ha già battuto Inter, Roma, Napoli, Bologna e ha pareggiato con la Juventus dopo aver sbagliato un rigore. Non ci dilunghiamo su Allegri, in Italia il racconto calcistico è fantascientifico. È mistificazione allo stato puro.

Una vittoria allegriana in purezza. Il Milan oggi è una squadra. Pochi mesi fa, era un ritrovo di calciatori. Costacurta (non proprio un allegriano) a Sky dichiara: «Oggi questa squadra ha la percezione del pericolo. Mesi fa, Allegri disse che il Milan non l’aveva».

In tutto questo, va segnalato che la Roma di Gasperini è sola in testa alla classifica con 27 punti, con due punti di vantaggio su Napoli e Milan che ne hanno quindi 25. E a 24 Inter e Bologna. Cinque squadre per lo scudetto e per i quattro posti Champions. Al momento, la Juventus è fuori, ne ha 20. Il Como, con una partita in meno, 18.