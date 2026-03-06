Sal Da Vinci stasera canterà al Maradona prima di Napoli-Torino

Reduce da Sanremo e da una settimana di critiche e dibattiti lunari (altro che sono solo canzonette, sembrano affari di stato), Sal Da Vinci stasera al Maradona e prima di Napoli-Torino (lui è tifoso e appassionato di calcio) canterà “Per sempre sì” il brano che ha vinto il festival.

Scrive il Corriere dello Sport:

Dall’Ariston al Maradona. Sal Da Vinci, in trionfo sabato scorso al Festival di Sanremo poche ore dopo la vittoria del Napoli al Bentegodi contro il Verona, si esibirà oggi allo stadio prima della partita con il Torino. Il club azzurro lo ha invitato a esibirsi confermando il trend di valorizzazione delle radici e del patrimonio artistico della città inaugurato dal dg dell’area business, Tommaso Bianchini, e Sal, grande tifoso della squadra e abituale frequentatore della tribuna, lo farà al cospetto di quasi cinquantamila persone: gli spettatori previsti per la partita, infatti, sono stimati intorno ai quarantottomila. Una grande emozione per lui e per tutto il pubblico napoletano: Da Vinci canterà “Per sempre sì”, il brano con cui ha vinto il Festival, e poi raccoglierà l’applauso del popolo azzurro, decisamente numeroso per il ritorno del Napoli a Fuorigrotta dopo due giornate di campionato on the road, in trasferta, tra Bergamo e Verona.