Saelemaekers discepolo di Bastoni, fa il furbetto della simulazione: “Era diffidato, avrebbe saltato il derby”

Capuano su X: "Non guariremo mai dalla malattia della simulazione…" Gli interisti: "Attendiamo la conferenza stampa con le scuse" e i milanisti sottolineano: "Saelemaekers si alza e non protesta, dà la mano all'avversario, non esulta e non ottiene nulla."

Nonostante, per molti, l’episodio che ha coinvolto Alessandro Bastoni avrebbe dovuto rappresentare uno spartiacque, è bastato un lieve calo dell’attenzione per tornare alle vecchie e radicate abitudini. L’ultimo caso si è verificato proprio nella sfida tra la Cremonese e il Milan, dove Alexis Saelemaekers ha simulato senza ricevere alcuna sanzione. Il giocatore belga, essendo diffidato, avrebbe saltato il derby di domenica prossima contro l’Inter.

La polemica, naturalmente, non ha tardato ad accendersi.

Saelemaekers simula, i commenti

Il giornalista Capuano scrive su X:

“Non guariremo mai dalla malattia della simulazione…”

Gli interisti, ovviamente, non ci stanno:

“in Belgio si staranno sicuramente chiedendo se convocarlo o meno in Nazionale”

“Attendiamo la conferenza stampa con le scuse”

“Troppo difficile ricordare che Saelemaekers era diffidato e col giallo sacrosanto avrebbe saltato il derby?”

I milanisti provano a difenderlo:

“La differenza è che Saelemakers si alza e non protesta, ma dà la mano all’avversario, non esulta e non ottiene nulla.”