Romano annuncia: “Il Napoli ha deciso di riscattare Hojlund”. Ma Manna lo aveva detto già a dicembre
Il club è pronto a pagare i 44 milioni di euro allo United che uniti ai 6 per il prestito porteranno a 50 il prezzo di Hojlund
«Hojlund, il riscatto a oggi è una formalità. Il suo acquisto è stata l’operazione più complessa», parlava così già a dicembre il ds del Napoli, Giovanni Manna in un’intervista al Corriere dello Sport. Non è affatto sorprendente dunque quando detto oggi da Fabrizio Romano sulla volontà del club azzurro di riscattare l’attaccante di proprietà del Manchester United
“Ultim’ora: il Napoli attiverà la clausola di acquisto per ingaggiare Rasmus Hojlund per un canone di 44 milioni di euro.
Decisione già presa e ora confermata dal direttore del Napoli Manna, Hojlund si unirà a un accordo permanente.
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6 milioni di euro di prestito pagato la scorsa estate, 44 milioni di euro di clausola di acquisto e il Manchester United riceve 50 milioni di euro di pacchetto totale.
Il Manchester United è fiducioso di ricevere un canone per un totale di 80 milioni di euro dalle vendite Rashford e Højlund“.