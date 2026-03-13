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Romano annuncia: “Il Napoli ha deciso di riscattare Hojlund”. Ma Manna lo aveva detto già a dicembre

Il club è pronto a pagare i 44 milioni di euro allo United che uniti ai 6 per il prestito porteranno a 50 il prezzo di Hojlund

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Napoli's Danish forward #19 Rasmus Hojlund celebrates with teammates after scoring a penalty during the Italian Serie A football match between Genoa and Napoli at the Luigi Ferraris stadium in Genoa on February 7, 2026. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP)

«Hojlund, il riscatto a oggi è una formalità. Il suo acquisto è stata l’operazione più complessa»parlava così già a dicembre il ds del Napoli, Giovanni Manna in un’intervista al Corriere dello Sport. Non è affatto sorprendente dunque quando detto oggi da Fabrizio Romano sulla volontà del club azzurro di riscattare l’attaccante di proprietà del Manchester United

Ultim’ora: il Napoli attiverà la clausola di acquisto per ingaggiare Rasmus Hojlund per un canone di 44 milioni di euro

Decisione già presa e ora confermata dal direttore del Napoli Manna, Hojlund si unirà a un accordo permanente.

Leggi anche: Se il Napoli riscatta Hojlund, dall’estate 2027 avrà una clausola di 85 milioni valida per i club stranieri

6 milioni di euro di prestito pagato la scorsa estate, 44 milioni di euro di clausola di acquisto e il Manchester United riceve 50 milioni di euro di pacchetto totale. 

Il Manchester United è fiducioso di ricevere un canone per un totale di 80 milioni di euro dalle vendite Rashford e Højlund“. 

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