Rodrygo gioca dal 2023 con il crociato parzialmente lesionato, il Real Madrid non lo fece operare (Athletic)

Ora dovrà saltare il Mondiale per la rottura del crociato. Ha fatto lavoro preventivo in palestra in questi anni. Dall'estate 2023, è il quinto giocatore del Real a subire quest'infortunio.

Rodrygo ha subito la rottura del crociato durante il match tra Real Madrid e Getafe. Tuttavia, pare che abbia continuato a giocare regolarmente, anche in Nazionale, nonostante avesse subito una lesione parziale del legamento crociato anteriore durante un impegno con il Brasile nel 2023.

Come riportato da The Athletic:

Rodrygo salterà il Mondiale quest’estate. Dopo un esame approfondito da parte dei medici nel 2023, fu deciso che l’attaccante del Real Madrid non si sarebbe sottoposto a intervento chirurgico per la lesione parziale del crociato, al suo rientro nella capitale spagnola, e continuò così a essere disponibile. Fonti a conoscenza della situazione hanno affermato che si ritenne appropriato un approccio più conservativo, poiché una lesione parziale non richiede sempre un’operazione. Hanno aggiunto che, sebbene fosse vero che potesse esserci il rischio di un problema più grave, tale rischio poteva essere ragionevolmente mitigato con un maggiore “lavoro preventivo”, come fisioterapia e sessioni in palestra. Le fonti hanno dichiarato che il percorso seguito è stato corretto e che nel calcio ci sono stati altri casi simili.

Rodrygo è il quinto giocatore del Real Madrid a subire un infortunio al crociato dall’estate 2023, un elenco che comprende anche il portiere Thibaut Courtois, David Alaba e Dani Carvajal. Il suo connazionale Éder Militão ha subito lo stesso infortunio due volte nelle ultime stagioni, nell’agosto 2023 e nel novembre 2024.