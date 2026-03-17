L’Inter può davvero perdere lo scudetto? Gli sbalzi d’umore sono continui, storicamente imprevedibili (Gazzetta)

L’Inter può davvero perdere lo scudetto? La Gazzetta ci gioca, dedica tre pagine al tema, la prima è titolata “Scudetto partita aperta”. A nove giornate dalla fine l’Inter ha otto punti di vantaggio sul Milan e nove sul Napoli. Ok i nerazzurri hanno incassato solo un punto nelle ultime due giornate ma – ovviamente – non è detto che non riprendano a vincere. Alle porte c’è anche il ritorno di Lautaro magari non già a Firenze ma alla successiva sì. L’Inter ha le prime tre partite un po’ più complesse: trasferta a Firenze, Roma in casa e trasferta a Como. Poi, il calendario è in discesa. Potrebbe vincerlo alla terzultima all’Olimpico contro la gemellata Lazio, se non prima.

Scrive la Gazzetta:

Gli sbalzi d’umore dell’Inter sono continui, storicamente imprevedibili, e non dipendono quasi mai dal cielo più o meno sereno in classifica: l’animo del club, si sa, è rimasto sempre un po’ naïf. Ad esempio, tra sabato pomeriggio e domenica sera, la squadra di Chivu è passata dall’ira più nera, esplosa in campo di fronte al fischietto di Manganiello, al placido sollievo sul divano, davanti alla tv: l’anima pesante si è fatta subito leggera, appena ha visto il ritrovato spirito bellicoso dei laziali sbarrare la rimonta del Diavolo. In una giornata in cui si era rassegnata a perdere punti dai cugini, la capolista è riuscita a guadagnarne uno, da +7 a +8, ma non sarà questa mollichina a chiudere lo stomaco delle contendenti. Arriveranno altre portate e, dietro ai nerazzurri, i rivali sono ancora affamati: insomma, sono ancora tutte sul tavolo le possibilità di approfittare delle attuali incertezze nerazzurre.

Ad Appiano, comunque, c’è sempre l’antico rischio di uno stato d’animo ballerino, soprattutto nell’attesa che torni a pieno regime Lautaro Martinez, vero ricostituente dell’umore: se c’è un modo per evitare che l’Inter rimanga intrappolata nei demoni del passato e nelle proprie paure, quello è recuperare definitivamente il capitano che è insieme bomber e totem. Insomma, nomento nostante la classifica e lo spreco romano del Diavolo, l’ennesimo, il campionato è tutt’altro che chiuso.