Riscatto Elmas: il Napoli punta a trattare il prezzo, possibile sconto a 12 milioni (Tmw)

Eljif Elmas sta convincendo il Napoli con prestazioni costanti e il soprannome “Sant’Elmas”. Il centrocampista macedone è tornato dall’estate dal Lipsia e si è dimostrato prezioso per Antonio Conte, sempre presente anche nelle emergenze. Il club valuta il riscatto fissato a 16 milioni, cercando però di negoziare uno sconto. La cifra a bilancio a giugno sarà di circa 12 milioni, lasciando margine per la trattativa.

Scrive Tuttomercatoweb:

“Il riscatto è a 16 milioni di euro, ma non è detto che venga esercitato. Se è vero che il suo rendimento è cresciuto rispetto l’inizio della stagione, dall’altro potrebbe esserci una contrattazione per abbassare la cifra. A giugno sarà iscritto a bilancio per 12 milioni, lasciando un discreto agio ai partenopei. Non è detto, però, che il Lipsia accetti tali condizioni”.