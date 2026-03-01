Prima del Napoli, Lukaku era uno scarto del Chelsea che si allenava da solo (Corsera)

Fu Conte a salvarlo, un anno e mezzo fa. Si allenava da solo in una palestra del centro sportivo di Cobham a Londra

Romelu Lukaku era uno scarto, ora torna protagonista: dopo 281 giorni dall’infortunio, firma il gol decisivo che regala al Napoli una vittoria fondamentale sul Verona. Emozioni, lacrime e abbracci con compagni e staff: una liberazione per lui e per la squadra.

Ricordiamo quali sono state le parole del bomber belga ai microfoni di Dazn:

“Sono stati mesi difficili a livello personale. Il calcio mi ha dato tutto nella vita – ha detto piangendo – ma perdere un padre come è successo a me è pesante ogni giorno. È così, vado avanti per i miei figli, per mio fratello, e per il Napoli perché prima di arrivare ero morto. L’anno scorso abbiamo fatto qualcosa di bello. Quest’anno è stato difficile per noi ma dobbiamo comunque guardare verso l’alto e fare di tutto per arrivare il più alto possibile in classifica”.

Arriva anche il commento del Corriere della Sera:

“Big Rom fa emozionare il mondo del pallone (…) Si mette a nudo, una rarità in questo ambiente. Si allenava da solo in una palestra del centro sportivo di Cobham a Londra. Era uno scarto del Chelsea. Fu Conte a salvarlo, un anno e mezzo fa”.