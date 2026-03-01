Politano esulta sui social e lo insultano: “Il giorno della tua cessione sarà il più bello della mia vita”

Tanti sono stati i "via da Napoli" o "non ce la fai/facciamo più". Lui ha semplicemente messo like, senza replicare o fare polemiche.

Dopo la vittoria sofferta del Napoli contro l’Hellas Verona, Matteo Politano ha affidato ai social le sue emozioni. Su Instagram ha pubblicato una foto della festa finale, accompagnata da parole semplici e sentite:

“Una normalissima esplosione di gioia. Una di quelle vittorie che ti porti dentro per un po’. Quando non ti arrendi fino alla fine succede questo”.

Un messaggio legato al successo arrivato negli ultimi minuti, tre punti pesantissimi conquistati con carattere.

Insulti sotto al post di Politano

Sotto il post, però, il clima è diventato subito acceso. In tanti hanno criticato la sua prestazione, giudicata deludente. Alcuni commenti sono stati molto duri: c’è chi ha scritto che la sua prova è stata “inguardabile”, chi lo ha invitato a lasciare Napoli a fine stagione e chi ha chiesto apertamente la sua cessione.

Ecco alcuni dei commenti:

“Matteo io ti voglio bene assai, però Insigne dopo essere rientrato sul suo piede o crossava o tirava, tu non puoi sempre rientrare e passare indietro, ci fai prendere il fegato così, tira dovete tirare”

“Matteo tu ti sei arreso al terzo minuto”

“Sei diventato una cosa tu e la striscia bianca della rimessa laterale… Non se ne può piu”

“Una normalissima esplosione di parole. Tutta questa filosofia per mascherare l’ennesima prestazione obbrobriosa, vomitevole e irritante da parte tua. Arriverà quel benedetto giorno, molto presto… Ti chiederai: “Quale giorno?” Quello della tua cessione. Credimi, sarà il giorno più bello della mia vita. VIA DA NAPOLI!!!!“

“Se davvero vuoi bene al Napoli, fatti da parte non vedi che non ce la fai più? Purtroppo è una cosa normale inizi ad avere una certa età”

L’esterno azzurro ha messo “like” a diversi commenti critici, senza replicare e senza entrare nella polemica.