Politano è diventato un jolly universale, ma il digiuno pesa: l’ultimo gol risale al 30 marzo scorso (Corsport)

"L'ultima rete nel match del marzo scorso contro il Milan. In totale, sotto la guida Conte, ha messo a segno 3 reti. Oggi Matteo sa bene che le sue nuove reti sono altre tra assist, sprint, diagonali e rincorse all'indietro

Politano è diventato un tuttofare sotto la sapiente guida di Antonio Conte ma, nonostante questo, l’assenza di gol inizia a pesare. Ne parla Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport.

Politano, l’ultimo gol risale a quasi un anno fa

Si legge sul Corriere dello Sport:

Politano oggi è una sorta di jolly, un giocatore universale che in questa stagione ha saltato appena cinque partite a gennaio, tutte per un problema fisico ormai superato. Viceversa, sarebbe stato tra i più presenti in stagione. Nella classifica dei più impiegati è comunque ottavo con 2050 minuti in campo mentre è terzo per numero di presenze (33) dietro Elmas e McTominay (34).

L’argomento gol resta comunque attuale, è un peso che sostiene senza fingere disinteresse ma neppure lasciando che diventi un’ossessione. Politano lo aspetta ma non lo cerca a ogni costo, sa bene che le sue nuove reti sono altre tra assist, sprint, diagonali e rincorse all’indietro. Da quando c’è Conte i gol per lui in totale sono stati appena tre, tutti ovviamente realizzati lo scorso anno. L’ultimo, appunto, il 30 marzo.

Che il Verona sia l’occasione giusta?

Porta bene l’Hellas a Matteo Politano: sono sei in totale i gol tra quelli procurati e quelli propri contro il Verona che sarà avversaria di giornata. Nel dettaglio, due reti e quattro assist. Tutti in maglia azzurra.