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Lang, bruttissimo infortunio al pollice della mano destra, rischia di perderlo. Sarà operato. Sky: “il dito è messo molto male”

Ha appoggiato la mano su un cartellone pubblicitario e immediatamente è stato un lago di sangue. Gli è stato somministrato ossigeno

Noa Lang

Galatasaray's Dutch forward #77 Noa Lang reacts on the floor after cutting his thumb during the UEFA Champions League, round of 16 second leg football match between Liverpool and Galatasaray at Anfield in Liverpool, north-west England on March 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)

Lang, bruttissimo infortunio al pollice della mano destra, rischia di perderlo. Sarà operato. Sky: “il dito è messo molto male”

Bruttissima serata per Noa Lang il calciatore olandese del Napoli che a Liverpool ha rimediato un taglio molto profondo a un dito della mano, il pollice della mano destra. Rischia di perdere il pollice, i giornalisti turchi diffondono notizie tutt’altro che confortanti.

Lang ha appoggiato la mano su un cartellone pubblicitario e immediatamente è stato un lago di sangue. Subito Szobloszlai ha lanciato l’allarme, le facce dei calciatori erano sconvolti. Il calciatore comprensibilmente terrorizzato. È stato ovviamente portato in ospedale. A Sky hanno detto che “il dito è messo molto male, non aggiungiamo altro”. Non sappiamo che cosa possa rischiare il calciatore cui ovviamente auguriamo il meglio.

Euro Foot riporta notizie di giornalisti turchi: Lang sarà operato e gli è stato somministrato ossigeno.

Lang è entrato a inizio secondo tempo al posto di Osimhen infortunato a un braccio. La partita è finita 4-0 per il Liverpool.

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