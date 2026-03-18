Ha appoggiato la mano su un cartellone pubblicitario e immediatamente è stato un lago di sangue. Gli è stato somministrato ossigeno

Lang, bruttissimo infortunio al pollice della mano destra, rischia di perderlo. Sarà operato. Sky: “il dito è messo molto male”

Bruttissima serata per Noa Lang il calciatore olandese del Napoli che a Liverpool ha rimediato un taglio molto profondo a un dito della mano, il pollice della mano destra. Rischia di perdere il pollice, i giornalisti turchi diffondono notizie tutt’altro che confortanti.

Lang ha appoggiato la mano su un cartellone pubblicitario e immediatamente è stato un lago di sangue. Subito Szobloszlai ha lanciato l’allarme, le facce dei calciatori erano sconvolti. Il calciatore comprensibilmente terrorizzato. È stato ovviamente portato in ospedale. A Sky hanno detto che “il dito è messo molto male, non aggiungiamo altro”. Non sappiamo che cosa possa rischiare il calciatore cui ovviamente auguriamo il meglio.

Euro Foot riporta notizie di giornalisti turchi: Lang sarà operato e gli è stato somministrato ossigeno.

🚨🚨 Noa Lang’s finger was detached after he collided with an advertising board. The player will undergo surgery, reports @yagosabuncuoglu. Speedy recovery to him. Lang was stretched off against Liverpool and was given oxygen. 🙏❤️ pic.twitter.com/J3fhSagKez — EuroFoot (@eurofootcom) March 18, 2026

Lang è entrato a inizio secondo tempo al posto di Osimhen infortunato a un braccio. La partita è finita 4-0 per il Liverpool.