Ozbek (presidente Galatasaray): “Non c’è alcuna clausola rescissoria nel contratto di Osimhen. Giocherà qui per molti anni”

Lo riporta Fanatik, giornale sportivo turco. Il presidente: "Forse all’epoca il costo sembrava alto, ma oggi la percezione è cambiata. Il valore del giocatore è molto superiore"

Osimhen non si muove dal Galatasaray: parola di Dursun Ozbek, presidente del club turco. Ecco le sue parole, come riprese da Fanatik (noto giornale sportivo turco)

Le parole di Ozbek su Osimhen

Riporta Fanatik

“Tra gli attaccanti che sono arrivati al Galatasaray, il giocatore che mi entusiasma di più dopo Metin Oktay è Osimhen… È straordinario! Lo seguiamo ovunque con interesse e ammirazione. Gioca a ritmo elevato, come se fosse sempre in partita, anche durante gli allenamenti, non solo nelle gare ufficiali. A volte ci preoccupiamo che possa farsi male. Ma è un professionista molto serio e si prende cura di sé in maniera eccellente. Inoltre va molto d’accordo con i suoi compagni di squadra”

Infine, parlando della clausola rescissoria presente nel contratto di Victor Osimhen, Dursun Ozbek ha aggiunto:

“Non c’è alcuna clausola rescissoria nel contratto di Osimhen. È un calciatore estremamente talentuoso che giocherà nel Galatasaray per molti anni. Forse all’epoca il costo sembrava alto, ma oggi la percezione nel mondo del calcio è che la cifra del trasferimento fosse bassa e che il valore del giocatore sia molto superiore”