Osimhen, pochi giocatori sono diventati leggenda al Galatasaray così in fretta. Victor come Drogba

Il giornalista Muhammet Duman, ripreso da Dh Sports: "Alcuni tifosi hanno persino scritto su WhatsApp al figlio del presidente del Napoli per convincerlo a cederlo. Ha già segnato il calcio turco"

Che Osimhen fosse diventato l’idolo assoluto dei tifosi del Galatasaray lo avevamo capito (oggi gli hanno dedicato una coreografia pazzesca), ma non potevamo sapere quanto fosse profondo tale amore. Ecco le parole di Duman, giornalista turco, riprese da Dh Sports.

Osimhen, un amore folle

Si legge su Dh Sports

“I tifosi sono esplosi di gioia alla notizia del suo arrivo, racconta Muhammet Duman. Solo Didier Drogba e Mauro Icardi avevano suscitato una simile follia”.

“La sua prima stagione è stata come un sogno ad occhi aperti”, prosegue Duman. “È diventato il miglior marcatore straniero in una singola stagione nella storia del club. Nessuno nel campionato univa velocità, potenza e resistenza come lui”.

La trattativa per l’acquisto definitivo

I tifosi si lanciano in una operazione seduzione Xxl, bombardando il presidente del club di messaggi affinché faccia tornare la loro star. Dietro le quinte, la dirigenza si attiva per trovare fonti di finanziamento. Diverse grandi aziende turche accettano infine di sponsorizzare il trasferimento, stimato a 75 milioni di euro.

“Alcuni tifosi hanno persino scritto su WhatsApp al figlio del presidente del Napoli per convincerlo a cedere Osimhen”, ride Muhammet Duman. “ Pochi giocatori sono diventati leggenda così in fretta. Per molti, è il miglior giocatore straniero della storia del club. Drogba, Baros, Ribéry o Falcao hanno lasciato il segno, ma l’entusiasmo per Osimhen è unico”.

“Non sembra avere fretta di partire”, conclude Duman. “Vuole riconquistare il titolo ma anche regalare una Coppa d’Europa al club prima di pensare ad altro. Qualunque cosa accada, ha già segnato il calcio turco. Quando persino i tifosi di Fenerbahçe e Beşiktaş lo rispettano, significa che mette d’accordo tutti.”