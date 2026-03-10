Home » Approfondimenti » Media e social

Curva del Galatasaray, mega coreografia dedicata a Osimhen e Victor scoppia a piangere – VIDEO

Il disegno, dal forte impatto emotivo, è un riferimento alla travagliata infanzia del nigeriano nelle strade di Olososun, in Nigeria. Victor ha già ringraziato con un assist

Osimhen

Liverpool supporters display a giant tifo in honour of Galatasaray's Nigerian forward #45 Victor Osimhen and his late mother during the UEFA Champions League round of 16 first leg football match between Galatasaray SK and Liverpool FC at the Ali Sami Yen Sports Complex in Istanbul on March 10, 2026. (Photo by YASIN AKGUL / AFP)

Poco prima del fischio d’inizio di Galatasaray-Liverpool, primo match degli ottavi di finale di Champions League, i tifosi turchi hanno dedicato una coreografia a Victor Osimhen che, incredulo, è scoppiato a piangere.

La coreografia per Osimhen

Il disegno, dal forte impatto emotivo, è un riferimento alla travagliata infanzia del nigeriano nelle strade di Olososun, in Nigeria. Si vede un Victor adulto, in maglia del Gala, tenere per mano un Victor bambino in maglia della Nigeria e, nel braccio destro, probabilmente la figlia. Sullo sfondo, la mamma scomparsa del calciatore guarda con fierezza.

Nel frattempo, il Galatasaray è in vantaggio grazie a un gol di Lemina. L’assist? Manco a dirlo, di Victor.

 

