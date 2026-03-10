Curva del Galatasaray, mega coreografia dedicata a Osimhen e Victor scoppia a piangere – VIDEO
Il disegno, dal forte impatto emotivo, è un riferimento alla travagliata infanzia del nigeriano nelle strade di Olososun, in Nigeria. Victor ha già ringraziato con un assist
Poco prima del fischio d’inizio di Galatasaray-Liverpool, primo match degli ottavi di finale di Champions League, i tifosi turchi hanno dedicato una coreografia a Victor Osimhen che, incredulo, è scoppiato a piangere.
La coreografia per Osimhen
Il disegno, dal forte impatto emotivo, è un riferimento alla travagliata infanzia del nigeriano nelle strade di Olososun, in Nigeria. Si vede un Victor adulto, in maglia del Gala, tenere per mano un Victor bambino in maglia della Nigeria e, nel braccio destro, probabilmente la figlia. Sullo sfondo, la mamma scomparsa del calciatore guarda con fierezza.
Nel frattempo, il Galatasaray è in vantaggio grazie a un gol di Lemina. L’assist? Manco a dirlo, di Victor.
Visualizza questo post su Instagram