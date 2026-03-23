Sul tocco di mano di Pongracic? “Non entro nel dettaglio se non che noto come quasi tutti i moviolisti hanno detto che era calcio di rigore. Non facciamo le vittime. L’importante è che la classe arbitrale, anche col Var, abbia uniformità di giudizio: troppe volte certi episodi sono valutati in modo troppo soggettivo, spero che l’anno prossimo ci siano un protocollo e un metro di giudizio omogenei”.