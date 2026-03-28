A Rts: "Non colleziono molti minuti a livello di club, ma oggi ho dimostrato di avere delle qualità. Mi trovo benissimo con la Svizzera e voglio godermi questi momenti."

Obiettivo del Napoli di Antonio Conte nella scorsa estate, l’ex Bologna Dan Ndoye sta vivendo un momento complicato al Nottingham Forest, dove fatica a trovare continuità e minutaggio.

Dopo essere stato protagonista con la nazionale svizzera, segnando anche la rete del momentaneo vantaggio nella spettacolare sfida persa 3-4 contro la Germania, Ndoye è intervenuto ai microfoni di Rts nel post-partita, tornando anche sul poco spazio avuto finora nel suo club.

“È passato del tempo dal mio primo gol contro la Germania a Euro 2024. Essere decisivo contro una squadra del genere è sempre un piacere.

Quando ho l’opportunità di giocare, do sempre il massimo. Non colleziono molti minuti a livello di club, ma oggi ho dimostrato di avere delle qualità. Mi trovo benissimo con la Svizzera e voglio godermi questi momenti. Per me era importante trovare minuti e anche il gol. Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch’io“.