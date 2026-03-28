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Ndoye: “Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch’io”

A Rts: "Non colleziono molti minuti a livello di club, ma oggi ho dimostrato di avere delle qualità. Mi trovo benissimo con la Svizzera e voglio godermi questi momenti."

Ndoye

Nottingham Forest's Swiss midfielder #11 Dan Ndoye scores their second goal with this header during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Brentford at The City Ground in Nottingham, central England, on August 17, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) /

Obiettivo del Napoli di Antonio Conte nella scorsa estate, l’ex Bologna Dan Ndoye sta vivendo un momento complicato al Nottingham Forest, dove fatica a trovare continuità e minutaggio.

Dopo essere stato protagonista con la nazionale svizzera, segnando anche la rete del momentaneo vantaggio nella spettacolare sfida persa 3-4 contro la Germania, Ndoye è intervenuto ai microfoni di Rts nel post-partita, tornando anche sul poco spazio avuto finora nel suo club.

È passato del tempo dal mio primo gol contro la Germania a Euro 2024. Essere decisivo contro una squadra del genere è sempre un piacere. 

Quando ho l’opportunità di giocare, do sempre il massimo. Non colleziono molti minuti a livello di club, ma oggi ho dimostrato di avere delle qualità. Mi trovo benissimo con la Svizzera e voglio godermi questi momenti. Per me era importante trovare minuti e anche il gol. Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch’io“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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